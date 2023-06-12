Almanya'da başörtülü Türk öğrenci profesörün hakaretine uğradı - Son Dakika
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Almanya'da başörtülü Türk öğrenci profesörün hakaretine uğradı

Almanya'da başörtülü Türk öğrenci profesörün hakaretine uğradı

12.06.2023 20:40

Almanya'da Bonn-Rhein-Sieg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Bölümü öğrencisi olan başörtülü Türk öğrenci Gülşen Kurt, derste kıyafeti nedeniyle profesörün hakaretine uğradı. Profesör, öğrenciye 'İslam faşistisiniz' diyerek ayrımcılık yaptı. Olayın ardından okul yönetimi özür diledi ancak öğrencinin avukatı, profesöre yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

Almanya'da başörtülü Türk üniversite öğrencisi Gülşen Kurt, derste kıyafeti nedeniyle profesörün hakaretine uğradı. Profesörün kendisine, "Siz İslam faşistisiniz, sizi müdüriyete şikayet edeceğim" diye bağırdığını belirten Kurt, "Hakaretlerini daha sonra WhatsApp mesajı üzerinden de devam ettirdi." ifadelerini kullandı. Kurt, hakkını kanuni yollara başvurarak her alanda arayacağını söyledi.

PROFESÖRDEN BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİYE HAKARET

Bonn kenti yakınlarındaki Sankt Augustin'de Bonn-Rhein-Sieg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Bölümü öğrencisi olan 23 yaşındaki Gülşen Kurt, seçmeli derste profesörün kıyafeti nedeniyle kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Almanya'da başörtülü üniversite öğrencisi derste profesörün hakaretine uğradı

"SİZ İSLAM FAŞİSTİSİNİZ"

Seçmeli ders olarak haftada iki gün söz konusu profesörün dersine girdiğini belirten Kurt, şu şekilde konuştu: "Derse girdim, hocamız yarım saat gecikmeli geldi. Bana dönerek 'Bayan Kurt, üzerinizdeki giysilerinizi çoğaltmışsınız. Yarın da peçeyle gelmeye kalkarsınız' dedi. Ben de kendisine 'Öyle gelir miyim bilmiyorum ama bunu düşünmem lazım' diye cevap verdim. Bunun üzerine sinirlendi ve 'Sizin buraya bu şekilde gelmenize izin vermeyeceğim. Ben burada gamalı haç takan Neonaziler olsa onları da oturtmam, başörtülüyü de oturtmam. Siz İslam faşistisiniz, sizi müdüriyete şikayet edeceğim' şeklinde bağırmaya başladı."

ÖĞRENCİLER PROTESTO AMAÇLI DERSİ TERK ETTİ

Bu sözler üzerine sınıftan bir öğrencinin ayağa kalkarak kendisini savunduğunu aktaran Kurt, "Sınıfımdan biri hocaya ırkçılık imasında bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine daha çok kızan profesör ikimizin sınıfı terk etmemizi istedi. Sınıfta bulunan 9 kişi ayağa kalktı ve protesto amaçlı dersi terk etti. Sınıfta sadece 2-3 kişi kaldı." dedi.

Almanya'da başörtülü üniversite öğrencisi derste profesörün hakaretine uğradı

"HAKARETLERİNE WHATSAPP ÜZERİNDEN DEVAM ETTİ"

Dersten çıkarak profesörü okul yönetimine şikayet ettiklerini belirten Kurt, "Bana okul yönetimi bu ders yerine başka ders seçmemi önerdi. Bu derse devam edersen hocanın notları yine de adil şekilde okuyacağını söylediler. Ben derse devam ettim ama hoca aynı hakaret ve imalarını sürdürdü. Hatta hakaretlerini daha sonra WhatsApp mesajı üzerinden de devam ettirdi." diye konuştu. Kurt, hakkını kanuni yollara başvurarak her alanda arayacağını ifade etti.

"GAMALI NEONAZİLER İLE MÜSLÜMANLARI KIYASLIYOR"

Kurt'un avukatı Fatih Zingal de profesörün davranışının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Söz konusu kişi gamalı Neonaziler ile Müslümanları kıyaslıyor. Almanya'da Neonazi benzetmesi yapmak kesinlikle kabul edilecek bir şey değil. Bu profesörün de bunu bilmesi ve kendisine bir yaptırım uygulanması lazım. Gülşen Hanım'ın uğradığı muamele kabul edilemez ve bunu kamuoyu ile paylaşma kararı aldık." dedi.

Almanya'da başörtülü üniversite öğrencisi derste profesörün hakaretine uğradı

"PROFESÖR KENDİ ANAYASASINI BİLMİYOR"

Almanya'da din özgürlüğü olduğunu hatırlatan Zingal, "Demek ki, bu profesör kendi anayasasını bilmiyor. Alman anayasasının 4. maddesine göre din özgürlüğü vardır ve bu çerçevede bir kişi başörtüsü ile derse katılabilir. Bu tür söylemler kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Sadece Türk toplumunun değil, Alman toplumunun da buna tepki göstermesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

OKUL YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

Okul yönetimi tarafından Gülşen Kurt'a gönderilen elektronik postada, uğradığı ayrımcılıktan dolayı özür dilenerek, yaşanılan sürecin üniversite yönetimi tarafından kesinlikle onaylanmadığı belirtildi. Gazetecilerin olay hakkında yazılı olarak bilgi almak istediği okul yönetiminden ise konuya ilişkin yanıt gelmedi.

Kaynak: AA
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Almanya, Gülşen, Güncel, Son Dakika

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