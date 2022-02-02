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Almanya'da Bavyera Adalet Bakanı'ndan Katolik Kilisesindeki taciz skandalını aydınlatma sözü - Son Dakika

Almanya'da Bavyera Adalet Bakanı'ndan Katolik Kilisesindeki taciz skandalını aydınlatma sözü

02.02.2022 20:44
Almanya'da Bavyera Adalet Bakanı'ndan Katolik Kilisesindeki taciz skandalını aydınlatma sözü

Almanya'da Bavyera eyaletinin Adalet Bakanı Gerog Eisenreich, Münih ve Freising Başpiskoposluğunda geçmişte gerçekleşen cinsel taciz ve istismar olaylarının yasal olarak tamamen aydınlatılacağı yönünde güvence verdi.

Almanya'da Bavyera eyaletinin Adalet Bakanı Gerog Eisenreich, Münih ve Freising Başpiskoposluğunda geçmişte gerçekleşen cinsel taciz ve istismar olaylarının yasal olarak tamamen aydınlatılacağı yönünde güvence verdi.

Eisenreich, Bavyera Eyalet Meclisinde, Münih ve Freising Başpiskoposluğunda yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin 20 Ocak'ta yayımlanan rapora ilişkin değerlendirmede bulundu.

Savcılığın, kişilerin unvanına ve kurumların konumuna bakılmaksızın soruşturma yaptığını belirten Eisenreich, her eylemin uygun şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Eisenreich, "Bavyera'da kimse kanunların üstünde değil, kimse." ifadesini kullandı.

Münih Savcılığının şu an kilise yetkililerinin suçlandığı 42 olayı incelediği bilgisini paylaşan Eisenreich, olası başka mağdurların suç duyurusunda bulunmalarını, suç işlendiği yönünde bilgisi olanların da ilgili mercilere bilgi vermesini istedi.

Katolik Kilisesindeki taciz skandalının toplumu sarstığını belirten Eisenreich, din adamlarının konumlarını istismar ederek mazur görülemeyecek suçlar işlediğini kaydetti.

Eisenreich, kurum olarak kilisenin de ağır hatalar yaptığını, olayların aydınlatılmasında başarısız kaldığını ifade ederek kilisenin şeffaf olmasını talep etti.

Taciz skandalı

Münih ve Freising Başpiskoposluğunun kilisedeki cinsel istismarı araştırmak için görevlendirdiği Westpfahl Spilker Wastl adlı avukatlık şirketinin hazırladığı ve 20 Ocak'ta yayımladığı raporda, 1945-2019 yıllarında Münih ve Freising Başpiskoposluğuna bağlı kiliselerde en az 497 taciz vakası gerçekleştiği, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi.

Rapora göre mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocukları oluştururken 68 çocuğun ise kimliği bilinmezken, olaylardan etkilenenlerin çoğunu 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturdu.

Uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 kişi olduğu belirtildi.

Raporda Katolik dünyasının önceki ruhani lideri ve Emerit Papa 16. Benediktus, Münih Başpiskoposu olduğu dönemde 4 olaya ilişkin harekete geçmeyerek istismarın üstünü örtmek ve doğruları söylememekle suçlandı.

Ayrıca raporda Münih ve Freising Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx'a yönelik 2, eski Başpiskopos Kardinal Friedrich Wetter'e yönelik de 21 olayla ilgili suçlamalar bulundu.

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Bavyera, Almanya, Münih, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Bavyera Adalet Bakanı'ndan Katolik Kilisesindeki taciz skandalını aydınlatma sözü - Son Dakika


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