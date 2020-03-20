Almanya'da Bavyera eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

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Almanya'da Bavyera eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı
6 saat önce
Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalet çapında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalet çapında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Markus Söder Münih'te yaptığı açıklamada, yarından itibaren iki hafta boyunca "önemli bir sebebi" olmayanların sokağa çıkmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Söder, bu kararın eyalette Kovid-19 görülen kişi sayısının artmasıyla alındığını söyledi.
Başbakan Angela Merkel'in "evde kalma" çağrısını hatırlatan Söder, "En büyük önceliğimiz insanları korumak." dedi.
Robert Koch Enstitüsüne göre Bavyera eyaletinde enfekte olanların sayısı 2 bin 401 olurken 12 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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