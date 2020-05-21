Almanya'da bayram namazı gruplar halinde kılınacak - Son Dakika

Almanya'da koronovirüs (Covid-19) sebebiyle sınırlamaların getirildiği camilerde 20 Mayıs'tan itibaren akşam ve yatsı namazları da kılınmaya başlandı. Bayram namazlarının da gruplar halinde kılınacağı açıklandı. Salgın nedeniyle Almanya'da ibadete ara verilen camilerde yeni kurallar çerçevesinde ilk teravih namazı da kılındı.

Köln'de sosyal mesafenin korunması, cemaatin kendisinin beraberinde seccade ve maske getirmesi ve camiye gelenlerin kaydının yapılması gibi özel şartlar yerine getirilerek namazlar eda edildi. Bu çerçevede Almanya'nın Köln kentindeki Nippes Fatih camisinde de ramazan ayının 28'inci gecesi ilk kez teravih namazı kılındı. Fatih Camisi başkanı Fevzi Bayrak camilerdeki vakit sınırlarının kaldırıldığı ve ilk teravin kılınması ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na şunları söyledi: "Malum koronavirüs sebebiyle camilerimiz hep kapalıydı. Ama şükürler olsun Rabbimize bugün itibariyle teravih namazımıza cemaatimizle birlikte kavuştuk. İnşallah bundan sonra hem Cuma namazlarımızı hem Ramazan Bayram namazımızı cemaatimizle birlikte şartlara uygun bir şekilde kılacağız Allah'ın nasip ederse. Şimdiden bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum."

BAYRAM NAMAZI GRUPLAR HALİNDE KILINACAK

Fatih Camisi başkanı Bayrak, bu hafta itibariyle Cuma ve akabinde bayram namazını cemaatin sayısı 100'ü geçmemesi şartıyla gruplar halinde iki ya da üç kez kılacaklarını sözlerine ekledi.