Almanya'da bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılındı - Son Dakika

Almanya'da Ramazan Bayramı namazı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Müslümanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde bayram namazını eda etti. Korona virüs nedeniyle önlemlerin alındığı Köln Merkez Camisine gelen kişiler kendi seccadelerini getirmek ve maske takmak koşulu ile camiye alındı. Cami kapısında kuyruklar oluşturan cemaat, 2 metre sosyal mesafe kuralına uyularak seccadelerini serdi. Salgın durumunda camide namaz kılmış olan kişilere kolayca ulaşabilmek için kişisel bilgiler cami girişinde kayıt altına alındı. Cami içerisinde yoğunluğu önlemek için 2 grup halinde kılınan bayram namazının ilki yerel saatle 6.15'de, ikincisi ise saat 7.15'de kıldı.

Bayram namazını kılmaya gelen Zübeyir Cerrah, "Yeni uygulamalar sebebiyle çok şükür bayram namazını kılabiliyoruz. Bu ramazan değişik geçti ama benim için iyi yanları da oldu kötü yanları da oldu. Daha çok kitap okuyabildim. Ama akrabalarla pek vakit geçiremedik, iftar yapamadık. Buna da çok şükür" dedi.

İlahiyatçı Murat Şahin Aslan, "Ramazanı bu sene çok farklı geçirdik. Herhalde 25 yıldır ilk defa evde daha çok vakit geçirdik. Müslüman olarak biraz hüzünlü geçti. Pandemi döneminde Ramazan bizi destekledi. Maneviyat açısından, Kuran ile meşgul olmak açısından bizlere çok şey kattı. Tekrar özümüze dönmeyi hatırlattı. Bayrama kavuştuk çok şükür. Bundan sonra inşallah daha iyiye gideceğini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. Hasan Turan, ise Ramazan ayının hüzünlü geçtiğini dile getirerek, "İbadetlerimizi camide yapamadık. Allahtan izin verildi de bayram namazını kılmaya geldik" dedi.

FUTBOL SAHASINDA BAYRAM NAMAZI

İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camii cemaati bayram namazını camii yakınındaki futbol sahasında kıldı. Yanlarına seccadelerini alan cami cemaati, sosyal mesafeyi koruyarak bayram namazını eda etti.

Almanya'da alınan önlemleri yerine getiremeyen veya küçük ve avlusuz camilerde bayram namazı kılınmadı. Almanya'da korona virüs sebebiyle toplu ibadete kapalı olan camilerin 9 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak yeniden açılmasına karar verilmişti.

(Sinan Karamurat/İHA)