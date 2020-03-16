Almanya'da bazı iş yeri ve mağazaların çalışmalarına Kovid-19 kısıtlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da bazı iş yeri ve mağazaların çalışmalarına Kovid-19 kısıtlaması - Son Dakika

Almanya'da bazı iş yeri ve mağazaların çalışmalarına Kovid-19 kısıtlaması

6 saat önce

Almanya'da süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerleri koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılacak.

Almanya'da bazı iş yeri ve mağazaların çalışmalarına Kovid-19 kısıtlaması, System.String[]

Almanya'da süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerleri koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılacak.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Almanya'daki Kovid-19 salgını kapsamında kamusal alandaki sosyal teması kısıtlamak adına federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin bir genelge üzerinde anlaştıkları kaydedildi.

Genelgeye göre, marketler, içecek satışı yapan mağazalar, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, ilaç depoları, benzin istasyonları, bankalar, postaneler, kuaförler, kuru temizlemeciler, çamaşırhaneler, gazete bayileri, inşaat, bahçe, tıbbi ve evcil hayvan malzemeleri satan yerlerle ile dağıtım hizmeti sağlayan iş yerleri açık kalacak.

Barlar, gece kulüpleri, diskotekler, tiyatrolar, operalar, konser salonları, müzeler ve benzeri kurumlar, ticari fuarlar, sergiler, sinema salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence salonları, kumarhaneler, bahis oynanan yerler, genelevler ve benzeri kuruluşlar, tüm kamu ve özel spor tesisleri, yüzme havuzları spor salonları kapalı kalacak.

Genelge kapsamında ayrıca kilise ayinleri ile cami, sinagog ve diğer dini toplulukların toplantıları da yasaklandı. Amatör kulüplere ait spor sahalarının da kullanılması ve oralarda toplanılmasına yasak getirildi.

Genelgeye göre ayrıca hastane, rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerine ziyaretler sınırlandırılacak.

Restoranlar 06.00'da açılacak ve 18.00'de kapatılacak.

Almanya'da koronavirüs vakaları

Öte yandan Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 236'ya çıktı, 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Avusturya ve Danimarka sınır kapılarında kontrolleri arttırıldı. Mal sevki dışında özel seyahatlere izin verilmiyor.

Hükümet ve bakanlık sözcülerinin katıldığı pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında alınan önlemler dikkati çekti.

Tedbirler kapsamında açıklama yapan sözcüler arasında birer sandalye boş bırakıldı.

Hükümet, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı         
21:06
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı         
17:59
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı         
14:42
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak         
14:35
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi         
14:34
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 02:11:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da bazı iş yeri ve mağazaların çalışmalarına Kovid-19 kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]