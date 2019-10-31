Almanya'da bazı kebapçıların döner kelimesini kullanması yasaklandı
7 saat önce
Almanya'da gıda denetleme kuruluna bağlı bir ajans ülkenin doğusunda bulunan Weimar şehrinde bazı kebapçıların tabela ve menülerinde 'döner' ya da 'dönerci' kelimelerini kullanmasını yasakladı. Kurum buna gerekçe olarak 'döner' adı altında satılan etlerin gerekli şartlara sahip olmamasını gösterdi.
Almanya'da gıda denetleme kuruluna bağlı bir ajans ülkenin doğusunda bulunan Weimar şehrinde bazı lokantaların tabela ve menülerinde 'döner' ya da 'dönerci' kelimelerini kullanmasını yasakladı.
Kurum buna gerekçe olarak 'döner' adı altında satılan etlerin gerekli şartlara sahip olmamasını gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:52
Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye 67-55 mağlup oldu! Alman partisinden terör örgütü YPG'nin Kızılayı'na 250 bin euro bağış Böreklerin içine altın gizledi, polise yakalandı Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı