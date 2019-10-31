Son Dakika Haberleri: Almanya'da bazı kebapçıların döner kelimesini kullanması yasaklandı
Son Dakika Dünya Almanya'da bazı kebapçıların döner kelimesini kullanması yasaklandı

Almanya'da bazı kebapçıların döner kelimesini kullanması yasaklandı

7 saat önce

Almanya'da gıda denetleme kuruluna bağlı bir ajans ülkenin doğusunda bulunan Weimar şehrinde bazı kebapçıların tabela ve menülerinde 'döner' ya da 'dönerci' kelimelerini kullanmasını yasakladı. Kurum buna gerekçe olarak 'döner' adı altında satılan etlerin gerekli şartlara sahip olmamasını gösterdi.

Almanya'da bazı kebapçıların döner kelimesini kullanması yasaklandı, System.String[]

Almanya'da gıda denetleme kuruluna bağlı bir ajans ülkenin doğusunda bulunan Weimar şehrinde bazı lokantaların tabela ve menülerinde 'döner' ya da 'dönerci' kelimelerini kullanmasını yasakladı.


Kurum buna gerekçe olarak 'döner' adı altında satılan etlerin gerekli şartlara sahip olmamasını gösterdi.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:52 
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