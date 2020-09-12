- Almanya'da belediye başkan adayı Akyol'dan "sandığa gidin" çağrısı - Son Dakika

- Almanya'da belediye başkan adayı Akyol'dan "sandığa gidin" çağrısı

DUSSELDORF - Almanya'da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, Gelsenkirchen Belediye Başkanlığına aday olan Ali Rıza Akyol, ırkçı partilere karşı halka "Sandığa gidin" çağrısı yaptı.

Almanya'da 13 Eylül pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, belediye başkanlığına ve meclis üyeliklerine Türk kökenli çok sayıda kişi aday oldu. Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde, Whler Initiative NRW Partisi'nden belediye başkanı adayı olan Ali Rıza Akyol, son yıllardaki ırkçı yaklaşımlara dikkat çekerek, vatandaşların mutlaka oy kullanmasını istedi.

Gençlere büyük önem verdiklerini ifade eden Akyol yaptığı açıklamada, "Bir ayrımcılık gördüğümüz zaman orada sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizim partimizin dışında, göçmenler ve Müslümanlar için mecliste dilekçe veren yok. Biz, bunu bir haksızlık olarak görüyoruz. Göçmenlerin sorunlarına biraz daha fazla odaklıyız. Bu boşluğu daha iyi görebiliyoruz" dedi.

Irkçılığın çoğalmadığını ancak ırkçıların sesini daha rahat duyurabilir hale geldiğini kaydeden Akyol, "Özellikle sosyal medya üzerinden bu yapılıyor. Irkçı insanlarda, ırkçı düşüncelerini paylaştıkları zaman, bütün dünya bizim gibi düşünüyor sanıyorlar. Maalesef bu konuda, bütün dünyada negatif gelişmeler oldu. Irkçı düşünen insanların seçebileceği bir parti yoktu. Ama şu an o da var. Bu ırkçı partide herkes ırkçı olamaz. Umut ediyorum ki, burada herkes ırkçı değildir" diye konuştu.

İşsizlik oranının yüksek olduğunu belirten Akyol, "İş alanları yok. Şehir beton yığını. Şehirde gezecek yeşil alanlar kalmadı. Bu ekonomiye de olumsuz yansıyor. Bir çok kişinin buradaki üniversiteden haberi yok. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türk kökenli olması nedeniyle Türk vatandaşları ziyaret ettiğinde ilgi gördüğünü söyleyen Akyol, "Başımız sıkıştığı zaman, kapısını çalabileceğimiz kişi var diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Sorunlarını dile getiriyorlar. Biz de bunları çözmeye gayret ediyoruz. Hastanelerde mescit gibi konular var. Bu tür örnekler var. Bu sorunları siyasi alanda çözmek istiyoruz. En önemlisi, mutlaka herkes sandığa gitmeli. Sandıktan bir oy çıksa da, onu saygıyla karşılarız. Bize görev düşerse, elimizden geldiğince bunu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Seçime gitmek demek, bu ülkeyi sahiplenmek demek. Seçime gitmezsek, başkalarının verdiği kararlarla yaşamak zorunda kalırız. Bu da ırkçı grupların verdiği kararı kapsayabilir. O zaman da şikayet etme hakkımız kalmıyor. Oyunuza sahip çıkın" dedi.

Federal seçimlerin aksine yerel seçimlerde 16 yaşını dolduran herkes oy kullanabiliyor. Yerel seçimlerde Alman vatandaşı olmayan Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarının da seçme ve seçilme hakkı bulunuyor. Mektupla oy kullanmak isteyenler de pazar akşamı saat 18.00'e kadar oylarını verebilecek.