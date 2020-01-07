Almanya'da belediye başkanı, aşırı sağcıların saldırıları yüzünden istifa etti - Son Dakika
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Almanya'da belediye başkanı, aşırı sağcıların saldırıları yüzünden istifa etti

6 saat önce

Almanya'da Aşağı Saksonya eyaletindeki Estorf Belediye Başkanı Arnd Focke, aşırı sağcıların saldırıları nedeniyle görevinden istifa etti.

Almanya'da belediye başkanı, aşırı sağcıların saldırıları yüzünden istifa etti, System.String[]

Almanya'da Aşağı Saksonya eyaletindeki Estorf Belediye Başkanı Arnd Focke, aşırı sağcıların saldırıları nedeniyle görevinden istifa etti.


Sosyal Demokrat Partili (SPD) Focke, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, aracına gamalı haç çizildiğini ve posta kutusuna da nefret içerikli yazıların yer aldığı belgeler konulduğunu söyledi.


Ailesini korumak ve belediye başkanlığı makamına zarar verilmemesi için görevinden ayrıldığını dile getiren Focke, "Bu karardan acı duysam da gerekeni yaptım." diye konuştu.

Focke, mülteciler konusundaki çabaları nedeniyle için geçmişte de aşırı sağcıların hedefi olduğunu hatırlatarak, "Zaman zaman evim telefonla aranıyordu. O dönemde bunlara hazırlıklıydım. Ancak bu yeni olayların farklı bir boyutu var." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Toplumumuz için gönüllü şekilde çaba sarf eden yerel politikacılar istifaya zorlanırsa bu demokrasimiz için utanç verici bir durum haline dönüşür. Hukuk devleti, siyaset ve sivil toplum buna seyirci kalamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşağı Saksonya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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