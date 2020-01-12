Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret - Son Dakika

Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret

6 saat önce

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim beldesinde çarşamba günü mezarları tahrip edilen Müslümanları camide ziyaret eden Northeim Belediye Başkanı Simon Hartmann, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret, System.String[]

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Northeim beldesinde çarşamba günü mezarları tahrip edilen Müslümanları camide ziyaret eden Northeim Belediye Başkanı Simon Hartmann, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğne (DİTİB) bağlı Northeim Camisi'ni ziyaret eden Hartmann, yaptığı konuşmada, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Zarar gören mezarlıkların onarım ve temizliğini yaptıran Belediye Başkanı Hartmann, "Saldırıyı kınıyorum. Kabul edilebilecek bir olay değil." dedi.

Saldırının fail ya da faillerinin bir an evvel bulunarak adalete teslim edilmesinin en büyük dileği olduğunu söyleyen Hartmann, Müslümanların üzüntüsünü paylaştıklarını ve yanlarında olduklarını ifade etti.

Caminin din görevlisi Zeki İriz ise benzer olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ziyarette Northeim ve Çevresi Kiliseler ve Din İşleri Sorumlusu Jan von Lingen ve mezarlıklardan sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Hans Harrer de hazır bulundu.

Olay

Belediyeye ait mezarlıkta Müslümanlara ait 13 mezarı hedef alan saldırganlar Müslümanların isimlerinin yazılı olduğu kitabeleri kırarak mezarlara zarar vermişti.

Aynı bölgede Müslüman mezarlarına 2018 yılının kasım ayında da saldırı olmuş; mezar taşlarına gamalı haç çizilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Aşağı Saksonya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına katılma hakkı elde etti
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine uymaya davet ediyoruz Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı

Son Dakika Haberleri
05:23 İzmir tartıştığı kişiyi sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
05:21 Bıçaklı kavga : 1 ölü - İZMİR - Son Dakika
05:14 İzmir'de bıçaklı kavga : 1 ölü - Son Dakika
03:53 Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı - Son Dakika
03:38 Sultanbeyli'de üç bankamatik kundaklandı - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 05:57:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da belediye başkanından yakınlarının mezarları tahrip edilen Müslümanlara ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]