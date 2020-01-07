Almanya'da belediye başkanlığı adaylığından çekilen Türk iş adamı kararından dönmedi - Son Dakika
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Almanya'da belediye başkanlığı adaylığından çekilen Türk iş adamı kararından dönmedi

6 saat önce

Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) Bavyera eyaletinde Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı gösterilen ancak Müslüman olduğundan dolayı tepki almasının ardından adaylıktan çekilen Türk iş adamı Şener Şahin kararından dönmedi.

Almanya'da belediye başkanlığı adaylığından çekilen Türk iş adamı kararından dönmedi, System.String[]

Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) Bavyera eyaletinde Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı gösterilen ancak Müslüman olduğundan dolayı tepki almasının ardından adaylıktan çekilen Türk iş adamı Şener Şahin kararından dönmedi.


CSU Genel Sekreteri Markus Blume, Augsburger Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği Şahin'in kararını yeniden düşünmesi ve aday olması için elinden geleni yaptığını ifade etti.


Blume, parti tabanının yüzde 100 kendisinin arkasında durmadığı izlenimi taşıyan Şahin'in kararını değiştirmediğini ve aday olmayacağını aktardı.


CSU Federal Meclis Milletvekili Ulrich Lange ise Şahin'in aday olması için umudunu koruduğunu dile getirerek, "Kapımız sonuna kadar açıktır." dedi.


Lange, ancak kararın Wallerstein'de verileceğini ifade etti.

Partideki tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı

44 yaşındaki iş adamı Şahin, Wallerstein CSU yönetiminin 15 Mart'ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için aday olma teklifini kabul etmiş, parti teşkilatında çıkan tartışmalar ve tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.


Şahin, parti içinde "Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin temsilcisi bir Müslüman olamaz." şeklinde ifadelerin kullanıldığını belirtmişti.


CSU Genel Başkanı Markus Söder de Şahin'in adaylıktan çekilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmiş ve Genel Sekreter Blume'yi Wallerstein'daki olayı aydınlatması için görevlendirmişti.

Bavyera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:04 Kaynak: AA
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