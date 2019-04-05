Son Dakika Haberleri: Almanya'da Belediyeleri Bombalamakla Tehdit Eden Zanlı Gözaltına Alındı

Almanya'da Belediyeleri Bombalamakla Tehdit Eden Zanlı Gözaltına Alındı

2 saat önce

Almanya'nın altı kentindeki belediye binalarına e-posta yoluyla bombalama tehdidinde bulunan aşırı sağcı zanlı gözaltına alındı.

Almanya'da Belediyeleri Bombalamakla Tehdit Eden Zanlı Gözaltına Alındı, System.String[]
Almanya'nın altı kentindeki belediye binalarına e-posta yoluyla bombalama tehdidinde bulunan aşırı sağcı zanlı gözaltına alındı.

Almanya'nın altı kentindeki belediye binalarına e-posta yoluyla dün bombalı saldırı tehdidinde bulunan aşırı sağcı yakalandı. Berlin Başsavcılığı yakalanan zanlı hakkında yaptığı açıklamada, Schleswig- Holstein eyaletinde bir apartman dairesinde arama yapıldığını ve ele geçirilen ipuçlarında politikacılara, avukatlara, gazetecilere ve Yahudi Merkezine yönelik şiddet içerikli tehdit unsuru oluşturacak belgeler ele geçirildiğini duyurdu.

Zanlı, Almanya'nın Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen ve Rendsburg kentlerinin belediye binalarına e-posta yoluyla bomba tehdidinde bulunmuş, bunun üzerine polis belediye binalarının çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak otobüs ve tramvay seferlerini durdurmuştu. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:25 Kaynak: İHA

Holstein, Schleswig, Almanya, 3. Sayfa
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