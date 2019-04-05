Almanya'da Belediyeleri Bombalamakla Tehdit Eden Zanlı Gözaltına Alındı
2 saat önce
Almanya'nın altı kentindeki belediye binalarına e-posta yoluyla bombalama tehdidinde bulunan aşırı sağcı zanlı gözaltına alındı.
Almanya
'nın altı kentindeki belediye binalarına e-posta yoluyla bombalama tehdidinde bulunan aşırı sağcı zanlı gözaltına alındı.
Almanya'nın altı kentindeki belediye binalarına e-posta yoluyla dün bombalı saldırı tehdidinde bulunan aşırı sağcı yakalandı. Berlin Başsavcılığı
yakalanan zanlı hakkında yaptığı açıklamada, Schleswig- Holstein
eyaletinde bir apartman dairesinde arama yapıldığını ve ele geçirilen ipuçlarında politikacılara, avukatlara, gazetecilere ve Yahudi Merkezine yönelik şiddet içerikli tehdit unsuru oluşturacak belgeler ele geçirildiğini duyurdu.
Zanlı, Almanya'nın Augsburg
, Kaiserslautern
, Chemnitz
, Göttingen, Neunkirchen ve Rendsburg kentlerinin belediye binalarına e-posta yoluyla bomba tehdidinde bulunmuş, bunun üzerine polis belediye binalarının çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak otobüs ve tramvay seferlerini durdurmuştu. - FRANKFURT
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
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