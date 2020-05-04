Almanya'da berber salonları 6 hafta sonra yeniden hizmete girdi - Son Dakika

Kuaför salonu önünde bekleyen müşteri

Kuaförlerin malzemelerini dezenfekte etmesi

Kuaförler müşterilerinin saçlarını kesmesi

Kuaför sahibi Hatice Akyüz ile röportaj

BERLİN - Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart'tan beri kapalı tutulan kuaförler yeniden müşterilerine kapılarını açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyaletlerin başkanları iki hafta önce yaptıkları toplantıda aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet eden berber salonları 6 hafta sonra bugün yeniden hizmete girdi.