Almanya'da berber salonları 6 hafta sonra yeniden hizmete girdi - Son Dakika

Kuaför salonu önünde bekleyen müşteri
Kuaförlerin malzemelerini dezenfekte etmesi
Kuaförler müşterilerinin saçlarını kesmesi
Kuaför sahibi Hatice Akyüz ile röportaj
BERLİN - Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Mart'tan beri kapalı tutulan kuaförler yeniden müşterilerine kapılarını açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyaletlerin başkanları iki hafta önce yaptıkları toplantıda aldıkları karar doğrultusunda belirli kurallara riayet eden berber salonları 6 hafta sonra bugün yeniden hizmete girdi.