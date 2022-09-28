Berlin Eyaleti Başbakanı Giffey dernek temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Berlin Eyaleti Başbakanı Giffey dernek temsilcileriyle bir araya geldi

28.09.2022 12:26
Berlin Eyaleti Başbakanı Giffey dernek temsilcileriyle bir araya geldi

Almanya'da Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Almanya'da Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Giffey, Berlin'de 5 ilçede çeşitli çalışmalar yapan ve aralarında Türk derneklerinin de bulunduğu 50'nin üzerinde sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barından "Vatandaş Platformu" (Bürgerplattform) tarafından Berlin Belediye Binası'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte eğitim, enerji fiyatlarındaki artış ve sosyal alanların korunması gibi sorunlar ele alındı.

Sivil toplum kuruluşlarının taleplerini dinleyen Giffey, sorunların çözümü konusunda çalışacağını belirtti.

Neukölln ilçesinde faaliyetlerini sürdüren İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına bağlı Aziziye Camisi Derneği Başkanı Fevzi Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bürgerplattform'un kurucu üyelerinden biri olarak uzun zamandan beri değişik çalışmalar yaparak Berlin'deki sorunları dile getirdiklerini ifade etti.

Mercan, "Etkinlik gayet güzel geçti. Şehrimizdeki sorunları bir nebze olsun çözüme kavuşturmayı ümit ediyoruz." dedi.

Berlin'de başka sorunların da bulunduğunu belirten Mercan, "Elbette yüksek konut kiraları, konut bulmadaki sıkıntı, trafik yoğunluğu, yabancı düşmanlığı gibi birçok sorun var. Bunlar da masaya yatırılması gereken konular ve bunlar gelecekte ele alınacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin Eyaleti Başbakanı Giffey dernek temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berlin Eyaleti Başbakanı Giffey dernek temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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