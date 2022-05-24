Almanya'da Berlin eyaletinde yapılan seçimin kısmen yenilenmesi istendi

Almanya'da Federal Seçim Kurulu Başkanı Georg Thiel, 26 Eylül 2021'deki genel seçimde Berlin eyaletindeki aksaklıklar ve hatalar nedeniyle 6 bölgede seçimin yenilenmesini talep etti.

Federal Meclis (Bundestag) Seçim İnceleme Komisyonunda 26 Eylül 2021'de yapılan genel seçime ilişkin itirazlar ele alındı.

Komisyonda dinlenen Thiel, 19 Kasım 2021'de Berlin eyaletinde bazı seçim bölgelerindeki sonuçlara itiraz ettiğini anımsatarak bunun Almanya tarihinde ilk kez olduğunu söyledi.

Berlin'deki bazı seçim bölgelerinde eksik veya yanlış oy pusuları nedeniyle oyların geçersiz sayılması ve başka organizasyon hatalarından oyların geç kullanılması nedeniyle bu bölgelerdeki seçim sonuçlarına itiraz eden Thiel "Böyle bir şeyin bir daha olmaması lazım." dedi.

Thiel, ilk sonuçlar açıklandığında seçim merkezlerinin açık olmaması gerektiğini aktararak sandıkların okul bahçelerine konulduğuna ilişkin raporların bulunduğunu ve seçim merkezlerinin 21.00'e kadar açık tutulduğunu anlattı.

Organizasyonda sistematik başarısızlık yaşandığına dikkati çeken Thiel, "Burada medeni bir ülkenin başkentindeyiz. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Federal Seçim Kurulu Başkanı Thiel seçimdeki hataların meclisteki sandalye dağılımına etkisi olabileceğini söyledi.

Thiel, seçimin yasa dışı veya tekrarlanabilir olarak görülmesi için daha nelerin olması gerektiğini ifade ederek "İlgili seçim bölgelerinde tekrar seçim yapılmasını istiyoruz." dedi.

Berlin Eyaletinin Seçim Kurulu Başkanı Ulrike Rockmann da seçimin yapıldığı sırada yaşananların raporlanmasını istediğini belirterek bazı engellerin ortaya çıktığını ve oy pusulaları olmadığından dolayı insanların oy kullanamadığını ifade etti.

Kaç kişinin oy kullanmadığını belirmenin mümkün olmadığını dile getiren Rockmann, bu kişilerin oy kullanma hakkının elinden alınmadığını, beklemeleri durumunda oy kullanabileceklerini bildirdi.

Rockmann, seçimin yenilenmesini gerektirecek kanıtların bulunmadığını savundu.

Komisyon Başkanı Daniela Ludwig ise genel seçime toplam 2 bin 117 itirazın yapıldığını, bunların yaklaşık yüzde 90'ının Berlin'de gerçekleştirilen seçimle ilgili olduğunu aktardı.

İlgili bölgelerde seçimin yenilenmesi için Federal Meclis Genel Kurulunun kararı gerekiyor. Komisyon gelecek haftalarda genel seçime ilişkin itirazları değerlendirmeyi sürdürecek ve genel kurula bir tavsiyede bulunacak.

Berlin'de 26 Eylül 2021'de genel seçimin yanı sıra Berlin Eyalet Meclisi, ilçe belediye meclisleri ve konutların kamulaştırılmasına ilişkin seçimler yapılmıştı.

Seçim lokallerine eksik oy pusulası gönderildiği, bu nedenle tekrar pusula bastırılmak zorunda kalındığı belirtilmiş, bazı seçim lokallerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlenmişti. Aynı gün koşulan maraton nedeniyle özellikle şehir içindeki bazı caddelerin kapalı olması dolayısıyla oy pusularının seçim lokallerine ulaştırılamadığı ifade edilmişti.

Berlin Eyalet Seçimlerine ilişkin itirazlar ise Berlin Yüksek Mahkemesince inceleniyor.