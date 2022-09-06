Filistinli gazeteci Maraqa, Deutsche Welle'ye karşı açtığı davayı kazandı - Son Dakika
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Filistinli gazeteci Maraqa, Deutsche Welle'ye karşı açtığı davayı kazandı

06.09.2022 19:13
Filistinli gazeteci Maraqa, Deutsche Welle'ye karşı açtığı davayı kazandı

Almanya'da Berlin İş Mahkemesi, Deutsche Welle'nin (DW) Yahudi aleyhtarlığı yaptığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Farah Maraqa'nın haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.

Almanya'da Berlin İş Mahkemesi, Deutsche Welle'nin (DW) Yahudi aleyhtarlığı yaptığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Farah Maraqa'nın haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.

Aynı zamanda Ürdün vatandaşı olan Farah'ın avukatı Dr. Hauke Rinsdorf, AA'ya elektronik postayla yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, DW'yi kamuoyu önünde özür dilemeye ve Farah'ı eski görevine iade etmeye çağırdı.

Farah'ın artık işine dönme hakkına sahip olduğunu ifade eden avukat Rinsdorf, DW'nin gazeteciye karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu ve onun itibarını zedelediğini belirtti.

DW bir iç soruşturmanın ardından antisemitizm yaptıkları iddiasıyla Maraqa'nın yanı sıra, birkaç gazeteciyi daha DW Arapça servisinden kovmuştu.

Bonn İş Mahkemesi de temmuzda DW'nin Yahudi aleyhtarlığı içeren bir ifade kullandığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Maram Salim'in haksız yere işten çıkarıldığına hükmetmişti.

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Kaynak: AA

Deutsche Welle, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gazeteci Maraqa, Deutsche Welle'ye karşı açtığı davayı kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Filistinli gazeteci Maraqa, Deutsche Welle'ye karşı açtığı davayı kazandı - Son Dakika
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