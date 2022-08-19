Berlin Polisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas hakkında ön inceleme başlattı - Son Dakika
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Berlin Polisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas hakkında ön inceleme başlattı

19.08.2022 12:18
Berlin Polisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas hakkında ön inceleme başlattı

Almanya'da Berlin polisinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen basın toplantısında, "İsrail 1947'den bugüne, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi.

Almanya'da Berlin polisinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen basın toplantısında, "İsrail 1947'den bugüne, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi." şeklindeki sözlerinden dolayı ön inceleme başlattığı bildirildi.

Bild gazetesi, Berlin polisinin bir suç duyurusu üzerine, Abbas hakkında Ceza Kanunu'nun 130. maddesi uyarınca halkı kışkırtma suçlamasıyla ön inceleme başlattığını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Alman hükümetinin resmi bir ziyareti kapsamında ülkede bulunduğu için Abbas'ın, dokunulmazlığının bulunduğunun varsayıldığını ifade etti.

Almanya'da Nasyonal Sosyalizm döneminde işlenen suçları hafife almak, suç kapsamına giriyor. Ancak polisin ön inceleme başlatması otomatik olarak soruşturma açılacağı anlamına gelmiyor.

Alman ceza hukuku uzmanı Machael Kubiciel, Abbas'ın, Almanya'nın daveti üzerine Berlin'de bulunup bulunmadığının bu konuda belirleyici olmadığını, çok sayıda kişinin devlet kurumlarının daveti üzerine ülkeye geldiklerini ve dokunulmazlığı bulunmadığını aktardı.

Bu kişinin "başka bir ülkenin temsilcisi olup olmadığının önemli" olduğunu belirten Kubiciel, bundan dolayı Filistin'in bir devlet olup olmadığının burada önem taşıdığını kaydetti.

Bu arada Almanya, Filistin'i devlet olarak tanımıyor.

Abbas ne demişti?

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 16 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e ziyaretinde Scholz ile yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Filistinli lideri, 1972'de Münih Olimpiyatları'ndaki saldırıdan dolayı Filistinliler adına İsrail ve Almanya'dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının sorulması üzerine, İsrail'in 1947'den bugüne kadar Filistinlileri öldürdüğünü hatırlatmıştı.

Abbas, "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter; artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." ifadelerini kullanmıştı.???????

Filistin Devlet Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Abbas'ın Almanya'daki sözleriyle kastının "İsrail güçlerinin Büyük Felaket'ten bu yana Filistin halkına karşı işlediği suçlara, katliamlara işaret etmek ve bu suçların bugüne kadar sona ermediğini vurgulamak" olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, Abbas'ın "Holokost'un modern insanlık tarihinde işlenmiş en vahşi suç olduğunu" vurguladığı ve söz konusu ifadelerinin "Holokost'un ayrı bir yeri olduğunu inkar etmediği" kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Scholz da Abbas'ın Berlin'de ifade ettiği sözlerini kınayarak özellikle Almanlar için Holokost'un başka şeylerle ilişkilendirilip öneminin azaltılmasının tahammül edilmez ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Almanya ziyaretini tamamlayarak ülkesine geri döndü. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Almanya ziyaretini tamamlayarak ülkesine geri döndü. Filistin Başbakanı: 'Hiç kimse Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez' Filistin Başbakanı: 'Hiç kimse Filistin halkına yönelik katliamları inkar edemez'
Kaynak: AA

Filistin, Almanya, İsrail, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin Polisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas hakkında ön inceleme başlattı - Son Dakika

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