Son Dakika Haberleri: Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bomba tehdidi
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Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bomba tehdidi

1 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camisi'ne yönelik kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bomba tehdidi, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camisi'ne yönelik kimliği belirsiz kişilerce bombalı saldırı tehdidinde bulunulduğu bildirildi.


Berlin Şehitlik Camisi Derneği Başkanı Süleyman Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba tehdidinin yerel saatle 09.00'da elektronik postayla yapıldığını belirtti.


Tehdidin "nsu@hitler.com" adlı adresten gönderildiğini ifade eden Küçük, polisin camide yaptığı inceleme sonucu ihbarın asılsız çıktığını kaydetti.

Küçük, caminin önündeki caddenin de kısa süreli olarak kapatıldığını dile getirerek, bunun son 4 ay içinde üçüncü tehdit olduğunu aktardı.

Berlin Polis Sözcüsü Heidi Voigt, polisin konuyu incelediğini ve ortada ciddi tehdit olmadığını ifade etti.


Camidekilerin, cami yöneticileri tarafından dışarı çıkartıldığını, bunun polisin bir önlemi olmadığını belirten Voigt, polisin camiye gittiğini, ardından kısa bir süre sonra oradan ayrıldığını kaydetti.

Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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