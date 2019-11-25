Son Dakika Haberleri: Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi
Son Dakika Güncel Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi - Son Dakika

Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camisi'ne aşırı sağcı bir örgüt tarafından bombalı saldırı tehdidi yapıldığı bildirildi.

Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Şehitlik Camisi'ne aşırı sağcı bir örgüt tarafından bombalı saldırı tehdidi yapıldığı bildirildi.


Merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kaynaklarından AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Berlin Şehitlik Camisi'ne yönelik bombalı saldırı tehdidi bugün yerel saatle 08.01'de elektronik posta yoluyla yapıldı.


"Bugün birkaç bomba camide patlayacak" ifadesi kullanılan ve "neo88@web.de" adresinden gelen elektronik posta, aşırı sağcı terör örgütü "Combat 18" imzasıyla gönderildi.


Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, söz konusu tehditle ilgili Berlin'deki emniyet birimlerinin bilgilendirildiğini belirterek, "Boş bir tehdit de olsa huzur kaçırmaya yönelik bir girişim. Umursamaz davranmak gibi bir lüksümüz yok." dedi.

Öte yandan Kuzey- Ren Vestfalya eyaletindeki Menden Yeşil Camisi'ne iki gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir tehdit mektubu gönderildiği bildirildi.

Almanca yazılan mektupta "Yabancılar 31.12.2019'a kadar Almanya'dan defolun gidin." ifadesinin kullanıldığı aktarılarak, olaya ilişkin Menden polisine suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Almanya, Berlin, Köln, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da film gibi soygun! Vurgun 1 milyar Euro'yu buluyor
İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:30:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]