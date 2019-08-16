Son Dakika Haberleri: Almanya'da beş yabancı kökenliden biri okulu bitiremiyor
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Almanya'da beş yabancı kökenliden biri okulu bitiremiyor

1 saat önce

Almanya'da bir araştırma sosyal koşulların, yabancı kökenli olmanın ve yoksulluğun eğitimde başarıyı etkilediğini ortaya koydu.

Almanya'da beş yabancı kökenliden biri okulu bitiremiyor, System.String[]
Almanya'da bir araştırma sosyal koşulların, yabancı kökenli olmanın ve yoksulluğun eğitimde başarıyı etkilediğini ortaya koydu. Yabancı kökenlilerde diploma almadan okulu terk edenlerin sayısı ciddi oranda arttı.Almanya'da sonuçları açıklanan "Bildungsmonitor-2019" adlı araştırma, eğitimdeki makasın iyice açıldığını gösteriyor. Okulunu diploma almadan terk edenlerin oranının 2016'da yüzde 5,7 iken 2017'de 6,3'e yükseldiği bildirildi. Özellikle de yabancı kökenli öğrenciler arasında okulu terk edenlerin sayısının ciddi oranda artması kaygı verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Aynı dönemde diploma almadan eğitimini bırakan yabancı kökenli öğrencilerin oranı yüzde 14,2'den yüzde 18'e yükseldi. Araştırmada siyasetçilerin bunu görmezden gelemeyeceği ve bugüne kadarki çabaların yeterli olmadığının açıkça görüldüğü vurgulandı. Özellikle de mültecilerin dil sorunu ve diplomaların yetersizliği nedeniyle eğitimde sorun yaşadığı raporda öne çıktı. Almanya'nın 16 eyaletinde eğitim sistemi farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle elde edilen başarılardaki uçurum tartışma konusu. Bunda eyaletlerin maddi olanakları, eğitime ayırdıkları pay ve öğrencilerin geldiği sosyal koşullar etkili. Almanya'da eğitimde Saksonya eyaleti 14'üncü kez birinci sırada yer alırken listenin sonunda Berlin var. Araştırmaya göre Berlin'de meslek eğitimi olanaklarının yeterli olmadığı kaydediliyor, göçmen öğrencilerin kötü durumu dikkat çekiyor. Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlardan Hubertus Pellengahr özellikle okulu terk eden yabancı kökenli öğrencilerin sayısının ürkütücü oranda fazla olduğunu vurguladı. Berlin'in Eğitim Bakanı Sandra Scheeres de, "Bizde (eyalette) her üç çocuktan biri yoksulluk içinde büyüyor. Bu yalnızca sosyal adaletsizlik anlamına gelmiyor, aynı zamanda okullar açısından da çok zor koşullar oluşturuyorl" dedi.

Eğitim politikaları kapsamında Almanya'da bu alana yapılan harcamalar, okullardaki öğretmen sayısı ve teşvikler arttı. Ancak buna rağmen genç insanların katılım fırsatlarının güvenceye alınamadığı araştırmada vurgulanıyor. Entegrasyon, eğitim noksanlığı ve okul eğitimi kalitesi gerileyen alanlar olarak öne çıkıyor. Uzmanlar araştırmada yuvalarda dil eğitimi, tam gün okulların artırılmasını öneriyor. Özellikle de yaşam koşullarının kötü olduğu, yani çocuk ile gençlerin gelecek şanslarının az olduğu bölgelerdeki ve göçmen öğrenci oranlarının yüksek olduğu okullara eğitim finansmanı sağlanması gerektiği belirtiliyor.

Araştırma sorumlusu Prof. Dr. Axel Plünnecke, eğitim için özel ve devletin GSMH'dan eğitime ayırdığı yüzde dokuz oranının yüzde ona yükseltilmesini talep ediyor. Plünnecke araştırma ve eğitim için daha hedefe uygun yatırımlar yapılmasının ekonomik büyümeyi ve katılımı artıracağını dile getiriyor.

Alman Eğitim ve Bilim Sendikası da (GEW) eğitimde başarının toplumsal koşullara bağlı olmasının Almanya'da eğitimin temel sorunu olduğunu belirtti. KNA, dpa, DW/ DK,BK

(c)

Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:17 
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