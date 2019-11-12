Almanya'da Beyaz Show
6 saat önce
Beyaz, Ludwigsburg'da annesi Nurten Öztürk'ü sahneye davet etti ve en önde oturanlardan annesine yerini verecek olan bir kişiyi programında konuk olarak ağırlayacağını söyledi.
Beyaz, Ludwigsburg'da annesi Nurten Öztürk'ü sahneye davet etti ve en önde oturanlardan annesine yerini verecek olan bir kişiyi programında konuk olarak ağırlayacağını söyledi. Ünlü şovmen sözünü tuttu, yer veren izleyiciyi program boyunca sahnede oturttu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:48
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