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Almanya'da Beyaz Show

6 saat önce

Beyaz, Ludwigsburg'da annesi Nurten Öztürk'ü sahneye davet etti ve en önde oturanlardan annesine yerini verecek olan bir kişiyi programında konuk olarak ağırlayacağını söyledi.

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Beyaz, Ludwigsburg'da annesi Nurten Öztürk'ü sahneye davet etti ve en önde oturanlardan annesine yerini verecek olan bir kişiyi programında konuk olarak ağırlayacağını söyledi. Ünlü şovmen sözünü tuttu, yer veren izleyiciyi program boyunca sahnede oturttu.

Nurten Öztürk, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:48 
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