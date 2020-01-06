Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü - Son Dakika

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde polise bıçakla saldırma girişiminde bulunan Türk, polis tarafından vurularak öldürüldü.



Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Gelsenkirchen şehrinde, dün gece bir Türk vatandaşının bıçakla polise saldırmaya çalıştığı belirtildi. Polis sözcüsü Christopher Grauwinkel yaptığı açıklamada, saldırganın, polis karakolu önündeki devriye arabasının önüne atlayıp sopa ile arabaya vurduğunu, şahsın polisin dur ihtarına rağmen bıçakla polislere doğru yürüdüğünü ifade etti. Grauwinkel, 23 yaşındaki bir polis memurunun saldırganı durdurmak için silahla vurduğunu, ağır yaralanan saldırganın hayatını kaybettiğini belirtti.



Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis saldırganın bir örgüte üye olup olmadığını araştırıyor. - GELSEN KİRCHEN