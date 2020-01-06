Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü - Son Dakika

Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü

6 saat önce

- Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde polise bıçakla saldırma girişiminde bulunan Türk, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü, System.String[]

- Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde polise bıçakla saldırma girişiminde bulunan Türk, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Gelsenkirchen şehrinde, dün gece bir Türk vatandaşının bıçakla polise saldırmaya çalıştığı belirtildi. Polis sözcüsü Christopher Grauwinkel yaptığı açıklamada, saldırganın, polis karakolu önündeki devriye arabasının önüne atlayıp sopa ile arabaya vurduğunu, şahsın polisin dur ihtarına rağmen bıçakla polislere doğru yürüdüğünü ifade etti. Grauwinkel, 23 yaşındaki bir polis memurunun saldırganı durdurmak için silahla vurduğunu, ağır yaralanan saldırganın hayatını kaybettiğini belirtti.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis saldırganın bir örgüte üye olup olmadığını araştırıyor.

(İHA)

Almanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangınların bilançosu artıyor: 25 ölü
Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:58 Macaristan, Irak'taki askerlerini geri çekmeyecek - Son Dakika
18:57 Çelik: "(Süleymani'nin öldürülmesi) Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze... - Son Dakika
18:56 flash! - Son Dakika
18:56 flaş - Son Dakika
18:56 Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
18:32 Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:00:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]