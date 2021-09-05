Almanya'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de yabancı uyruklu bir şahıs, bahçıvan bir kadın ile yardıma gelen bir erkeği boğazlarından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bıçaklı saldırı yapıldı. Yabancı uyruklu 29 yaşındaki bir şahıs, 58 yaşındaki bahçıvan bir kadın ile 66 yaşındaki bir erkeği boğazlarından bıçaklayarak ağır yaraladı. Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, Wilmersdorf semtinde 13.30 sıralarında bahçe düzenlemesi yapan kadın bahçıvanın, yabancı uyruklu bir gencin saldırısı sonucu ağır yaralandığı ifade edildi. Saldırganın kadını boğazından yaraladığını belirten polis, saldırganın kadının yardımına gelen bir kişiyi daha boğazından bıçakladığı ifade edildi.

Polis, bıçaklı saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını açıklarken, yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Saldırganın 2016'dan bu yana Almanya'da yaşadığı aktarılırken, ruhsal sorunları olduğu ve saldırıda rahatsızlığının etkisini olacağı üzerinde durulduğu belirtti. Berlin Savcılığı Sözcüsü Martin Steltner ise yaptığı açıklamada, "Adam psikiyatrik tedavi görüyordu" dedi. - BERLİN