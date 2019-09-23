Son Dakika Haberleri: Almanya'da bileşik PMI 6,5 yıldır ilk kez 50 puanın altında indi
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Almanya'da bileşik PMI 6,5 yıldır ilk kez 50 puanın altında indi

1 saat önce

Almanya'da özem sektörün ekonomik aktivitesini ölçen ve büyüme tahminleri için önemli göstergelerden olan bileşik PMI, Eylül'de 6,5 yıldır ilk kez 50 puan seviyesinin altına geldi.

Almanya'da bileşik PMI 6,5 yıldır ilk kez 50 puanın altında indi, System.String[]

Almanya'da özem sektörün ekonomik aktivitesini ölçen ve büyüme tahminleri için önemli göstergelerden olan bileşik PMI, Eylül'de 6,5 yıldır ilk kez 50 puan seviyesinin altına geldi.

Almanya, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:55 
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