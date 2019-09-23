Almanya'da bileşik PMI 6,5 yıldır ilk kez 50 puanın altında indi
1 saat önce
Almanya'da özem sektörün ekonomik aktivitesini ölçen ve büyüme tahminleri için önemli göstergelerden olan bileşik PMI, Eylül'de 6,5 yıldır ilk kez 50 puan seviyesinin altına geldi.
Almanya'da özem sektörün ekonomik aktivitesini ölçen ve büyüme tahminleri için önemli göstergelerden olan bileşik PMI, Eylül'de 6,5 yıldır ilk kez 50 puan seviyesinin altına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:55
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