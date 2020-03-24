Almanya'da bileşik PMI, Kovid-19'un etkisiyle 133 ayın en düşüğünde - Son Dakika
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Almanya'da bileşik PMI, Kovid-19'un etkisiyle 133 ayın en düşüğünde

6 saat önce

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta 37,2 puana gerileyerek 133 ayın en düşüğüne indi.

Almanya'da bileşik PMI, Kovid-19'un etkisiyle 133 ayın en düşüğünde, System.String[]

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta 37,2 puana gerileyerek 133 ayın en düşüğüne indi.

IHS Markit tarafından hazırlanan geçici PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da şubatta 50,7 olan bileşik PMI, martta 37,2 puana geriledi.

Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, kayıtların tutulduğu son 23 yılda en büyük düşüşü gösterdi ve Şubat 2009'dan sonraki en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Beklenti, bileşik PMI'ın 40,6 puana gerilemesi yönündeydi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor.

Ülkede imalat sanayi PMI, martta önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak 45,7 puana geriledi. Sektörün PMI verisi, Alman ekonomisinin 5'te birini temsil ediyor.

Hizmet sektörü PMI verisi de 52,5'ten 34,5'e inerek tarihin en düşük seviyesine geriledi. Veriye ilişkin beklenti 42 puana düşmesi yönündeydi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, PMI'da benzeri görülmemiş düşüşün, Alman ekonomisinin derin bir resesyonun eşiğinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin hizmet sektöründe etkisini gösterdiğini kaydeden Smith, düşüş oranının küresel finansal krizin en yoğun hissedildiği dönemi geride bıraktığını aktardı.

Koronavirüs, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:44 Kaynak: AA

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