Almanya'da bileşik PMI, savaştan beri ilk kez mayısta yükseldi - Son Dakika
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Almanya'da bileşik PMI, savaştan beri ilk kez mayısta yükseldi

24.05.2022 13:48
Almanya'da bileşik PMI, savaştan beri ilk kez mayısta yükseldi

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk kez artarak 54,6'ya yükseldi.

Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk kez artarak 54,6'ya yükseldi.

S&P Global, Almanya'nın mayıs ayı öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da nisanda 54,3 olan bileşik PMI, mayısta 54,6 olarak tespit edildi. Bu da Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk artış olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 54'e gerilemesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI verisi, mayısta 57,6'dan 56,3'e geriledi. Hizmet sektörü PMI verisinin mayısta 57,2'ye gerilemesi bekleniyordu.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda düşüş beklentilerinin aksine 54,6'dan 54,7'ye yükseldi. İmalat sanayi PMI verisinin mayıs ayında 54'e gerileyeceği tahmin ediliyordu.

S&P Global ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektöründe Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması sonrası toparlanmanın Alman ekonomisi için güçlü bir destek sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Smith, "Ancak, Alman şirketlerin yeni siparişleri sürekli bir düşüş gösterdiğinden, üreticiler üretimi desteklemek için giderek artan bir şekilde siparişlere yöneliyor." dedi.

Smith, mal talebinin düşmeye devam etmesinin imalat sektördeki büyüme beklentileri için kötü bir işaret olacağını belirterek, ulaştırma, enerji ve genel olarak emtialar için yüksek maliyetlerin enflasyonist baskılara işaret ettiğini belirtti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

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Kaynak: AA

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