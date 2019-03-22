Son Dakika Haberleri: Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en düşüğünde

Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en düşüğünde

1 saat önce

Endeks, Brexit belirsizliği ve ABD-Çin ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana geriledi.

Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en düşüğünde, System.String[]
Endeks, Brexit belirsizliği ve ABD-Çin ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana geriledi. Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, Haziran 2013'ten sonraki en düşük seviyesine indi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:33 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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