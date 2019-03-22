Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en düşüğünde
1 saat önce
Endeks, Brexit belirsizliği ve ABD-Çin ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana geriledi.
Endeks, Brexit belirsizliği ve ABD-Çin ticaret ihtilaflarının etkisiyle martta 51,5 puana geriledi. Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, Haziran 2013'ten sonraki en düşük seviyesine indi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:33
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