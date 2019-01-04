Son Dakika Haberleri: Almanya'da Bilgisayar Korsanlığı: Cumhurbaşkanı Steinmeier Dahil Birçok Siyasetçinin Kimlik...
BBC

Almanya'da Bilgisayar Korsanlığı: Cumhurbaşkanı Steinmeier Dahil Birçok Siyasetçinin Kimlik...

1 saat önce

Almanya'da bilgisayar korsanlarının aşırı sağcı AfD hariç, önde gelen büyük siyasi partilerin neredeyse tamamına mensup siyasetçilerin kişisel bilgilerini çaldığı bildirildi.

Almanya'da Bilgisayar Korsanlığı: Cumhurbaşkanı Steinmeier Dahil Birçok Siyasetçinin Kimlik..., System.String[]
Almanya Devlet Televizyonu ARD, bilgisayar korsanlarının aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) hariç, önde gelen büyük siyasi partilerin neredeyse tamamına mensup siyasetçilerin kişisel bilgilerinin çalındığını bildirdi. Kimlik bilgileri çalınanlar arasında Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier de var.

Habere göre, korsanlar, elde ettikleri listeyi Twitter'daki bir hesap üzerinden yayımladı.

Yayımlanan bilgiler arasında, siyasetçilerin kredi kartı numaraları, cep telefonları, ev adresleri ve kimlik fotokopileri de yer alıyor.

Sol eğilimli Linke Partisi'nden bir sözcü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, olaydan kendi üyelerinin de etkilendiğini doğruladı.

Sözcü, Linke'nin Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag grubunun başkanı Dietmar Bartsch'ın da bilgileri yayımlanan siyasetçiler arasında bulunduğunu belirtti.

Bilgisayar korsanlarının kimlikleri ve amaçları henüz bilinmiyor.

Bild gazetesine konuşan Alman güvenlik birimi BSI, hükümet birimlerinin ise siber saldırıdan etkilenmediğini söyledi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:46 

Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı, Almanya, Bilgisayar, Teknoloji
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