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Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verdi - Son Dakika

Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verdi

14.09.2021 17:59
Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verdi, System.String[]

Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklime faydası olması amacıyla ineklere tuvalet eğitimi verdi.

Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklime faydası olması amacıyla ineklere tuvalet eğitimi verdi.

Almanya'da Çiftlik Hayvanları Biyolojisi Araştırma Enstitüsü (FBN) ve Auckland Üniversitesinin ineklerin tuvalet eğitimine yönelik ortak çalışması "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, Almanya'da FBN'ye bağlı bir çiftlikte 16 buzağıya tuvaletlerini ahırın sadece belirli yerlerinde yapmalarını ödül-ceza yöntemiyle eğitmeye çalıştı.

Buzağılar idrarlarını özel olarak çimden yapılmış alanlarda yapmadıkları zaman "üç saniye boyunca su püskürtülme" cezası verilirken bu alanlarda idrarlarını yaptıkları zaman da yiyeceklerle ödüllendirildiler.

Birkaç hafta boyunca devam eden araştırmada, hayvan davranışlarında uzmanlarından oluşan ekipler 16 buzağıdan 11'ini tuvaletini belli alanlarda yapma konusunda başarıyla eğitti.

FBN araştırmacılarından Dr. Jan Langbein, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Normalde ineklerin dışkılarını veya idrara çıkmalarını kontrol edemeyecekleri sanılır. İnek, diğer birçok hayvan veya çiftlik hayvanı gibi oldukça zeki ve öğrenme yeteneğine sahip. Tuvalet kullanmayı da neden öğrenemesinler?" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, ineklerin idrarının yüzde 80'inin tutulması durumunda ahırlarda ve çiftliklerde idrarın fermente olmasıyla açığa çıkan amonyak gazda yüzde 56'lık azalma olacağını savundu.

Ayrıca hayvanların yaşam alanlarındaki idrar seviyelerinin azaltılmasının enfeksiyon riskini azaltacağını belirten araştırmacılar, azalışın hayvanların hijyen ve refahlarını iyileştireceğini de belirtti.

Çiftlik, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da bilim insanları, sera gazı emisyonunu azaltmak için ineklere tuvalet eğitimi verdi - Son Dakika
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