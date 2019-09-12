Son Dakika Haberleri: Almanya'da bina yangını: 2 ölü
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Almanya'da bina yangını: 2 ölü

1 saat önce

Almanya'nın Krefeld kentinde üç katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Almanya'da bina yangını: 2 ölü, System.String[]

Almanya'nın Krefeld kentinde üç katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yerel saatle sabah 03.00 sularında başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar süren yangın sonucu üç katlı bina kullanılamaz hale gelirken, 7 bina sakini itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Tahliye edilenlerden 3 kişi dumandan etkilendiği için hastanede tedavi altına alındı.

İtfaiye yetkilileri, 20 kişinin yaşadığı binadaki 13 kişinin kendi imkanlarıyla binadan çıktığını bildirdi.

Polis ve itfaiye olayla ilgili inceleme başlattı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde de dün ve önceki gün çıkan yangınlarda iki kişi yaşamını yitirmiş, bazıları ağır çok sayıda kişi de yaralanarak tedavi altına alınmıştı.

İtfaiye, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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