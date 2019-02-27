Son Dakika Haberleri: Almanya'da Binlerce Çalışan Grevde

Almanya'da Binlerce Çalışan Grevde

2 saat önce

EĞİTİM ve Araştırma Sendikası (GEW) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog iş bırakma eylemi yaptı.

Almanya'da Binlerce Çalışan Grevde, System.String[]
EĞİTİM ve Araştırma Sendikası (GEW) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog iş bırakma eylemi yaptı. Çok sayıda okulda ders yapılmadığı ifade edilen açıklamada, 280 kreşin yarısının da kapalı tutulduğu aktarıldı. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin haberine göre, Bavyera eyaletinde 7 bin kişinin uyarı grevi yaparak eyalette müze, belediye ve hastane çalışanları işe gitmedi.

8 BİN KİŞİ KATILDI

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Düsseldorf kentinde Ver.di Sendikası ile Memurlar Sendikası (DBB) tarafından düzenlenen gösteriye 8 bin kişi katıldı. Bu eyalette üniversite, hastane ve belediyede çalışan binlerce kişi iş bırakma eylemine destek verdi. Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde de binlerce kamu çalışanının grev yaptığı belirtildi. Uyarı grevinin yarın da birçok eyalette devam edeceği bildirildi.

EN AZ 200 EURO ÜCRET ARTIŞI İSTİYORLAR

Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 Euro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor. Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor. Sendikalarla eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeleri perşembe günü başlayacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:10 

Berlin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, Bin 40 Kişi Başvurdu Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ankara'da Kağıt Toplayıcısı Çöp Konteynerına Atılmış Ölü Bebek Buldu Ünlü Anketçi Duyurdu! Bir Değil İki Yeni Parti Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Binlerce Çalışan Grevde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]