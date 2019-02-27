Almanya'da Binlerce Çalışan Grevde

EĞİTİM ve Araştırma Sendikası (GEW) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog iş bırakma eylemi yaptı.

EĞİTİM ve Araştırma Sendikası (GEW) tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de 10 binden fazla öğretmen, eğitmen ve sosyal pedagog iş bırakma eylemi yaptı. Çok sayıda okulda ders yapılmadığı ifade edilen açıklamada, 280 kreşin yarısının da kapalı tutulduğu aktarıldı. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin haberine göre, Bavyera eyaletinde 7 bin kişinin uyarı grevi yaparak eyalette müze, belediye ve hastane çalışanları işe gitmedi.



8 BİN KİŞİ KATILDI



Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Düsseldorf kentinde Ver.di Sendikası ile Memurlar Sendikası (DBB) tarafından düzenlenen gösteriye 8 bin kişi katıldı. Bu eyalette üniversite, hastane ve belediyede çalışan binlerce kişi iş bırakma eylemine destek verdi. Baden-Württemberg, Saksonya-Anhalt ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde de binlerce kamu çalışanının grev yaptığı belirtildi. Uyarı grevinin yarın da birçok eyalette devam edeceği bildirildi.



EN AZ 200 EURO ÜCRET ARTIŞI İSTİYORLAR



Bir milyondan fazla kamu çalışanı için ayda en az 200 Euro olmak üzere yüzde 6 oranında ücret artışı talep eden sendikalar, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor. Eyalet hükümetlerinin temsilcileri ise sendikaların talebini reddediyor. Sendikalarla eyalet hükümetleri arasında yapılan 2. tur toplu sözleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 3. tur görüşmeleri perşembe günü başlayacak.

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