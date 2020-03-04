Almanya'da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı - Son Dakika

Almanya'da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı

18 dakika önce

Almanya'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri düzenlendi.

Almanya'da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı, System.String[]

Almanya'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri düzenlendi.

"Seebrücke Berlin" inisiyatifinin çağrısıyla "sınırları aç, hayat kurtar" sloganıyla başkent Berlin'de düzenlenen gösteride AB'nin mülteci politikası protesto edildi ve sığınmacılara "AB'nin kapılarının" açılması istendi.

Yunan sınırındaki sığınmacılarla dayanışma içinde olunduğu yönünde sloganlar atan göstericiler, "Sınırları aç", "AB'nin utancı" ve "Bu benim Avrupam değil" şeklinde dövizler taşıdı.


Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini kayda geçirmeyeceğine yönelik kararının insan haklarına aykırı olduğu belirtilerek, Yunan sınırında bulunan sığınmacıların AB ülkeleri tarafından kabul edilmesi talep edildi.

"Seebrücke Berlin" inisiyatifi gösteriye 8 bin kişinin katılığını belirtirken Berlin polisi bu sayıyı 3 bin 500 olarak açıkladı.


Almanya'nın başka kentlerinde de benzer gösterilerin yapıldığı bildirildi.

Avrupa Birliği, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanlar 2019'da 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı
Son dakika: Merkel, Putin'in 4'lü zirve teklifini reddettiğini açıkladı Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 03:02:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da binlerce kişi AB sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]