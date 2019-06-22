Almanya'da binlerce kişi çevre için eylem yaptı
1 saat önce
Almanya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen binlerce kişi çevre için protesto gösterileri düzenledi.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
'da iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen binlerce kişi çevre için protesto gösterileri düzenledi. Almanya'da da çevrecilerin protestoları sürüyor. Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya
eyaletindeki Jüchen'de bulunan Hochneukirch istasyonu çevresinde binlerce kişi iklim değişikliğini protesto etmek için toplandı. Gösterilerde hem iklim değişikliğine dikkat çekiliyor hem de Alman hükumetinin iklim politikası eleştiriliyor. Yüzlerce Alman polisinin eylemin yapıldığı alana gönderildiği açıklandı. Protestocu Selma
Schubert, "Hükumet üzerindeki baskıyı artırmak bu önemli" ifadelerini kullandı. Öte yandan federal hükumetin İklim Kabinesi'nde Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede 2050 yılından itibaren iklime zararlı sera gazları emisyonunu sıfırlanması üzerinde çalışılıyor.
(İHA)
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