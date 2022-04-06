Almanya'da binlerce kişi Ukrayna'daki savaşı protesto etti - Son Dakika
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Almanya'da binlerce kişi Ukrayna'daki savaşı protesto etti

06.04.2022 20:30
Almanya'da binlerce kişi Ukrayna'daki savaşı protesto etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi Ukrayna'daki savaşı protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi Ukrayna'daki savaşı protesto etti.

Farklı Ukraynalı grupların çağrısı üzerine, binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı protesto etmek için Federal Meclis'in önündeki meydanda toplandı.

Göstericiler, Ukrayna bayrağı ile üzerinde "Savaşı durdurun", "Sessizlik şiddettir", " Moskova'ya para yok", "Öfke yerine ambargo" ve "Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alın" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda ve atılan sloganlarda, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya ambargo uygulaması, Rusya ile gaz ve petrol ticaretinin durdurulması istendi.

Bazı göstericiler, Ukrayna'da yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürdü ve ellerini beyaz bantla bağladı.

"Çocukların ne halde olduklarını görmek istemiyorlar"

Gösteriye katılan Veronika Zakharchuk, AA muhabirine, Almanya'nın ve Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'da neler yaşandığını görmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Putin eşittir Rusya değil diyor. Bu öyle değil. Rus ordusu, insanlarımızı öldürüyor, tecavüz ve işkence ediyor. Rus Büyükelçiliği önünde pankartlarımızı aldılar ve 'bunlara bakamayız' dediler. Ne kadar insanın öldüğünü, çocukların ne halde olduklarını görmek istemiyorlar. Biz onların oradan ne kadar insanın öldüğünü görmelerini istiyoruz."

Yüzüne sürdüğü kırmızı boyanın kanı temsil ettiğini vurgulayan Zakharchuk, "Ailem, akrabalarım, arkadaşlarım her gün kan görüyor. Sokakta cesetler görüyor. Almanya maalesef bir şey yapmıyor. Daha çok şey yapmamız lazım. Bunun için buradayız. Umarım bir şeyler başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Olena Blache adlı gösterici de ülkesindeki savaşa ilişkin, "Bu bana acı veriyor. Ailem Ukrayna'da yaşıyor." dedi.

Almanya'dan herkesin beklentileri olduğunu vurgulayan Blache, "(Rusya'ya karşı) Enerji ambargo ihtiyacımız var. Yaptırımların bir diğer seviyeye çıkarılması lazım." görüşünü dile getirdi.

Göstericiler, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde ölenleri temsil etmek için eylemin yapıldığı alanda yere yattı.

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Protesto, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da binlerce kişi Ukrayna'daki savaşı protesto etti - Son Dakika


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