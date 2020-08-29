Almanya'da binlerce kişiden koronavirüs protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle aldığı karar protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle aldığı karar protesto edildi. 18 bin kişinin katıldığı protesto gösterilerinde birçok önlem de dikkate alınmadı. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 18 bin kişi koronavirüs önlemlerini protesto etmek amacıyla toplandı. Önlemleri protesto etmek için sokaklara dökülen protestocular, hükümetin aldığı kararlara karşı yürüdü. Gösterilerde kalabalık bir grubun maske takmadığı görüldü. PROTESTOYA POLİS MÜDAHALESİ Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kararını temel özgürlük haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle protesto eden binlerce kişiye polis müdahale etti. Berlin polisi sosyal medya hesabından tüm uyarılara rağmen önlemlerin uyulmadığı gösteriye müdahalede bulunulacağını açıkladı.



Son Dakika

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor

Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı

Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek