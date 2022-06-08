Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı

08.06.2022 12:30

- Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aracın yol kenarındaki kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

- Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aracın yol kenarındaki kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charlottenburg semtinde yer alan Rankestrasse Caddesi'nde bir araç, mağazanın önündeki kalabalığın arasına daldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıklayarak, "Bunun kasıtlı mı yoksa trafik kazası mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Sürücü gözaltına alındı" bilgisini paylaştı.

Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı

YORUMLAR
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Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu! Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

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