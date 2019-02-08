Almanya'da Bir Binada Çıkan Yangında Beş Kişi Hayatını Kaybetti
35 dakika önce
Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaleti Bad Dürkheim kentine bağlı Lambrecht kasabasında 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.
Almanya
'nın Rheinland Pfalz eyaleti Bad Dürkheim kentine bağlı Lambrecht kasabasında 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Kısa sürede binayı kaplayan alevler, 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Gece 23.30'da çıkan yangına 100'e yakın itfaiye ekibi müdahale etti. Polis
sözcüsü, yangının mutfaktan çıkmış olabileceğini ve ölen iki kişinin evde ikamet edenler, diğer üçünün ise ziyaretçi olduğunu belirtti. Polis, 3 dairede ikamet edenlerin ise kaçmayı başardığını söyledi. Yangının çıkış nedeni ve ölenlerin kimlikleri hakkında henüz bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:01 Kaynak: DHA
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