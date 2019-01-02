Son Dakika Haberleri: Almanya'da Bir Caminin Çatı Katı Yandı

Almanya'da Bir Caminin Çatı Katı Yandı

36 dakika önce

Almanya'da İslam Kültür Merkezi'ne bağlı bir caminin çatı katında yangın çıktı.

Almanya'da Bir Caminin Çatı Katı Yandı, System.String[]
Almanya'da İslam Kültür Merkezi'ne bağlı bir caminin çatı katında yangın çıktı.

Almanya'nın Baden Württember eyaletine bağlı Ebersbach kentinde İslam Kültür Merkezi'ne bağlı caminin çatı katında çıkan yangın korkuttu. Sabah 10.45'te çıkan yangını söndürülme çalışmalarına çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayın ardından Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner Ebersbach'a gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. 2 bin civarında Türkün yaşadığı Ebersbach'ta yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı. Başkonsolos Öner yangının çıkış nedeninin bir an önce belirlenmesini isterken yangında herhangi bir vatandaşımızın yaralanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Polis kundaklama dahil bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini aktardı. - STUTTGART

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:45 Kaynak: İHA

İtfaiye, Almanya, 3. Sayfa
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