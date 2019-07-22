Son Dakika Haberleri: Almanya'da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildi
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Almanya'da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildi

8 dakika önce

Almanya'da bugün Duisburg Merkez Camii'ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim'daki Yunus Emre Camii'ne de benzer bir e-posta gönderildi.

Almanya'da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildi, System.String[]
Almanya'da bugün Duisburg Merkez Camii'ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim'daki Yunus Emre Camii'ne de benzer bir e-posta gönderildi. Almanya'da son haftalarda camilere yönelik yapılan bomba ihbarlarına yenileri ekleniyor. Bugün Duisburg Merkez Camii'ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim'daki Yunus Emre Camii'ne de benzer e-posta gönderildi. Camiye bomba konulduğu ve yerel saatle 16.30'da patlayacağı şeklinde gelen e-posta cami yetkilileri tarafından polise bildirildi. Polis caminin etrafında güvenliği sağlarken, camiye girişler yasaklandı. Art arda gelen tehdit mektupları üzerine polisin Almanya genelinde camilerde güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.
(İHA)
Mannheim, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
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