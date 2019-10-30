Son Dakika Haberleri: Almanya'da bir cenaze yemeğinde davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildi
Son Dakika Dünya Almanya'da bir cenaze yemeğinde davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildi

Almanya'da bir cenaze yemeğinde davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildi

1 saat önce

Almanya'da bir cenaze töreni sonrasında yapılan ikramda davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek verildi. Bazı davetliler başı döndüğü gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Almanya'da bir cenaze yemeğinde davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildi, System.String[]

Almanya'da bir cenaze töreni sonrasında yapılan ikramda davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek verildi. Bazı davetliler başı döndüğü gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.


Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Wiethagen kasabasında yapılan cenaze törenine katılanlar bir lokantaya davet edildi. Burada Alman geleneklerine göre kendilerine kek ve kahve ikram edildi. Ancak lokantayı işleten kadın davetlilere yanlışlıkla kızının pişirdiği esrarlı kekten verdi. Olay sonrası birçok kişi kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi sebebiyle şikayette bulundu. Bazı davetliler hastaneye kaldırıldı.

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Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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