Almanya'da bir evde 4 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Almanya'da bir evde 4 kişi ölü bulundu

19.04.2022 17:46
Almanya'da bir evde 4 kişi ölü bulundu

Almanya'da Saksonya eyaletinin Chemnitz kentindeki bir evde 4 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Almanya'da Saksonya eyaletinin Chemnitz kentindeki bir evde 4 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Chemnitz Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak açıklamada, dün akşam Mittelbach semtindeki bir evde yaşları 32 ila 72 arasındaki 2'si kadın 4 kişinin cansız bedenin bulunduğu ifade edildi.

İlk bulgulara göre 4 kişinin şiddet sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu kişilerin ölü bulundukları evde yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada Chemnitz polisinin savcılıkla yakın koordinasyon içinde olaya ilişkin soruşturma başlattığı ifade edildi.

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Chemnitz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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