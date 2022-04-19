Almanya'da bir evde 4 kişi ölü bulundu - Son Dakika

Almanya'da Saksonya eyaletinin Chemnitz kentindeki bir evde 4 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Chemnitz Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak açıklamada, dün akşam Mittelbach semtindeki bir evde yaşları 32 ila 72 arasındaki 2'si kadın 4 kişinin cansız bedenin bulunduğu ifade edildi.

İlk bulgulara göre 4 kişinin şiddet sonucu hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, bu kişilerin ölü bulundukları evde yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada Chemnitz polisinin savcılıkla yakın koordinasyon içinde olaya ilişkin soruşturma başlattığı ifade edildi.