Almanya'da bir evde 5 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Miersch, burada cinayet işlendiğini varsaydıklarını ifade ederek, cinayet masasının soruşturma başlattığını kaydetti.

Brandenburg Emniyet Teşkilatı Güney Bölge Müdürlüğü Sözcüsü Lutz Miersch, ülke basınına yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00'da acil durum çağrısı üzerine gidilen Senzig'deki bir evde 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi