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Almanya'da bir evde 5 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Almanya'da bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

04.12.2021 16:55
Almanya'da bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Königs Wusterhausen kentinde bulunan Senzig ilçesindeki bir evde 5 cesedin bulunduğu bildirildi.

Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Königs Wusterhausen kentinde bulunan Senzig ilçesindeki bir evde 5 cesedin bulunduğu bildirildi.

Brandenburg Emniyet Teşkilatı Güney Bölge Müdürlüğü Sözcüsü Lutz Miersch, ülke basınına yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00'da acil durum çağrısı üzerine gidilen Senzig'deki bir evde 5 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

Miersch, burada cinayet işlendiğini varsaydıklarını ifade ederek, cinayet masasının soruşturma başlattığını kaydetti.

Maerkische Allgemeine gazetesinin haberinde, cesetlerin 3'ünün çocuklara ait olduğu iddia edildi.

Togo Cumhuriyeti, Brandenburg, Cinayet, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da bir evde 5 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


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