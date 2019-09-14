Son Dakika Haberleri: Almanya'da bir evde gizlenmiş çok sayıda silah, kılıç ve bıçak ele geçirildi
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Almanya'da bir evde gizlenmiş çok sayıda silah, kılıç ve bıçak ele geçirildi

1 saat önce

Almanya'nın Köln şehrinde bir evde polis çok sayıda ateşli silah, kılıç ve bıçak ele geçirdi.

Almanya'da bir evde gizlenmiş çok sayıda silah, kılıç ve bıçak ele geçirildi, System.String[]

Almanya'nın Köln şehrinde bir evde polis çok sayıda ateşli silah, kılıç ve bıçak ele geçirdi. Silahların hangi amaçla evde saklandığı araştırılıyor.


Almanya'nın Köln şehrinde polis, yaptığı baskında 4 tüfek, 14 tabanca, 8 kılıç ve çok sayıda bıçak ele geçirdi. Polis, silahların yasa dışı yollardan temin edildiğini ifade ederek, silahları etkisiz hale getirdi. Bina sahibi gözaltına alınırken, söz konusu kişinin silah ruhsatının olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili, 13 kişilik özel bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu tür silahların Almanya'da artan ırkçı gruplar tarafından kullanılmasından endişe ediliyor. Geçtiğimiz aylarda, Almanya'da silah kullanılması yasaklanmıştı. - KÖLN

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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