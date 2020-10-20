Almanya'da bir günde 6 bin 868 korona vakası - Son Dakika

Almanya'da bir günde 6 bin 868 korona vakası

20.10.2020 09:42
Almanya'da bir günde 6 bin 868 korona vakası, System.String[]

Almanya'da bir günde günlük korona virüs vaka sayısı 6 bin 868 olarak açıklandı.

Almanya'da bir günde günlük korona virüs vaka sayısı 6 bin 868 olarak açıklandı.

Avrupa, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla başa çıkmaya çalışıyor. Almanya'da salgın hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 6 bin 868 yeni vaka tespit edildiği, 44 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte toplam ölü sayısının 9 bin 836'ya, toplam vak'a sayısının 373 bin 167'e ulaştığı ifade edildi. RKI, iyileşen insan sayısını 294 bin 800 olarak açıkladı.

YUKARI BAVYERA'DA 14 GÜNLÜK KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Avusturya sınırındaki Berchtesgadener bölgesinde artan korona virüs vak'a sayısından dolayı bugün saat 14.00'den sonra iki haftalığına kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanacak. 100 bin nüfuslu bir bölgede bir hafta içinde 50 yeni enfeksiyon vak'ası belirlenirse bu bölge riskli bölge olarak ilan ediliyor ve bu bölgeye özel olarak önlemler alınıyor. Yukarı Bavyera'nın Berchtesgadener bölgesinde bir hafta içinde 252 vaka ortaya çıkınca 14 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. 2 Kasım'a kadar Berchtesgadener bölgesinde yaşayanların kendi evinden çıkmasına ancak geçerli nedenlerden olan iş gitmek, alışveriş yapmak, kendi evi kapsamında spor yapmak, doktora gitme gibi gerekçelere izin verilecek.

Kreşler ve okullar, lokantalar ve oteller kapalı kalacak. Yüzme havuzları, spor salonları, tiyatrolar, müzeler, kütüphaneler, dans okulları, barlar ve benzeri gibi tesisler kapalı kalacak. Lokantalar ancak paket servis yapabilecek. Hastaneler ve yaşlı bakım evlerinde de ziyaretler kısıtlandı. Ayrıca kamusal alanlarda, çok sık kullanılan yerlerde, otobüs duraklarında ve tren istasyonlarında sabah 6'dan akşam 23'e kadar maske takmak zorunluluğu getirildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya'da bir günde 6 bin 868 korona vakası

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Bavyera, Almanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da bir günde 6 bin 868 korona vakası - Son Dakika

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