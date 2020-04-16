Almanya'da bir günde ilk kez 300'den fazla kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da bir günde ilk kez 300'den fazla kişi öldü - Son Dakika

Almanya'da bir günde ilk kez 300'den fazla kişi öldü

6 saat önce

Almanya'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu rekor sayıda ölümün yaşandığı belirtildi.

Almanya'da bir günde ilk kez 300'den fazla kişi öldü, System.String[]

Almanya'da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu rekor sayıda ölümün yaşandığı belirtildi.


Almanya'da bir günde ilk kez 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in korona virüs önlemlerini gevşetme kararı almasının hemen ardından bir günde rekor seviyede ölüm gerçekleşti. Alman federal hükümet kurumu ve hastalık kontrolü ve önlenmesinden sorumlu Robert Koch Institute (RKI) son 24 saatte 315 kişinin öldüğünü duyurdu. 130 binden fazla korona virüs vakasının bulunduğu Almanya'da korona virüs tedavisi gören 4 bin 500 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.


Öte yandan dün Almanya Başbakanı Merkel, korona virüs önlemlerini genişleterek, 800 metrekareye kadar olan dükkanların 20 Nisan'da açılacağını bildirerek dükkanlarda sosyal mesafe ve diğer önlemlerin uygulanmasına dikkat edileceğini açıkladı. Lise seviyesindeki okulların 4 Mayıs'tan sonra kademeli olarak açılacağını duyuran Merkel, kurallara uymak suretiyle berberlerin de 4 Mayıs itibariyle açılacağını bildirdi.


Lokanta ve otellerin kapalı kalacağını dile getiren Almanya Başbakanı Merkel, önlemlere ek olarak alışverişlerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini ifade etmiş, ülkede uygulanan sosyal mesafe uygulamasına devam edileceğini belirtmişti. Ayrıca 31 Ağustos'a kadar Almanya'da büyük etkinliklere, kilisede, havrada ve camilerde toplu ibadete, tiyatro ve konser salonlarında etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. - BERLİN

Angela Merkel, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:57 Kaynak: İHA

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