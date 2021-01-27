Almanya'da bir hastane daha koronanın hızlı yayılan türü B117 nedeniyle karantinaya alındı

Bavyera eyaletinden yapılan açıklamada, hastanede bulunan 11 kişide B117 virüsüne rastlanılması nedeniyle hasta kabulünün durdurulduğu ve karantina uygulandığı ifade edildi.

99 ÇALIŞANDA VİRÜSE RASTLANDI

Açıklamada, hastanede görevli 3 binden fazla çalışana yapılan koronavirüs testinde 99 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

İKİ KEZ ÜST ÜSTE NEGATİF ŞARTI

Haklarında karantina kararı alınan sağlık personelinin toplu taşıma araçlarını kullanmadan sadece kendi araçlarıyla ev ve hastane arasında seyahat etmelerine izin verildiği kaydedildi. Tedavileri tamamlanan hastaların ise iki kez üst üste negatif sonuç almaları halinde taburcu edilmelerine izin veriliyor.

Berlin'deki Vivantes Humboldt Hastanesi de 23 Ocak'ta B117 virüsü nedeniyle karantinaya alınmıştı.

B117 KORONAVİRÜS MUTASYONU NEDİR?

İlk olarak İngiltere'de görüldükten sonra bazı Avrupa ülkelerinde de görülen koronavirüs mutasyonu dünya ülkelerini harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü, korona önlemlerini sıklaştırmaları konusunda ülkeleri uyardı.

B117 VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Koronavirüs ile benzer belirtileri olan B117 virüsü hakkında henüz net bilgiler sunulmazken, mutasyon sebebiyle virüsün yayılma hızının artmasına dikkat çekildi.

Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olarak bilinen B117 virüsünün koronavirüsten çok daha hızlı yayıldığı, bulaşıcılığının daha fazla olduğu İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından duyurulmuştu.