Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika Dünya

Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı

6 saat önce

Almanya’da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin aşıladığı şüphesiyle tutuklandı. Hemşire iddiaları reddetti.

Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı, System.String[]

Almanya'da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı.


Hayati tehlikeye yol açabilecek solunum güçlükleri yaşayan bebeklerin, aynı anda sağlıklarının bozulması üzerine, diğer tıbbi personelin hemşireyi güvenlik güçlerine ihbar ettiği ortaya çıktı.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:05 
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