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Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı
6 saat önce
Almanya’da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin aşıladığı şüphesiyle tutuklandı. Hemşire iddiaları reddetti.
Almanya'da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı.
Hayati tehlikeye yol açabilecek solunum güçlükleri yaşayan bebeklerin, aynı anda sağlıklarının bozulması üzerine, diğer tıbbi personelin hemşireyi güvenlik güçlerine ihbar ettiği ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:05
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