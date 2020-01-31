Almanya'da bir hemşire, 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı

Almanya’da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin aşıladığı şüphesiyle tutuklandı. Hemşire iddiaları reddetti.

Almanya'da bir hemşire, hastanede tedavi altında olan 5 bebeğe morfin verdiği şüphesiyle tutuklandı.

Hayati tehlikeye yol açabilecek solunum güçlükleri yaşayan bebeklerin, aynı anda sağlıklarının bozulması üzerine, diğer tıbbi personelin hemşireyi güvenlik güçlerine ihbar ettiği ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

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