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Almanya'da bir hemşirenin 8 binden fazla kişiye Covid-19 aşısı yerine salin solüsyonu enjekte ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

Almanya'da bir hemşirenin 8 binden fazla kişiye Covid-19 aşısı yerine salin solüsyonu enjekte ettiği ortaya çıktı

13.08.2021 05:59
Almanya'da bir hemşirenin 8 binden fazla kişiye Covid-19 aşısı yerine salin solüsyonu enjekte ettiği ortaya çıktı, System.String[]

Almanya'nın kuzeyindeki Friesland bölgesindeki bir hemşirenin, 8 binden fazla kişiye Covid-19 aşısı yerine salin solüsyonu enjekte ettiği ortaya çıktı.

Almanya'nın kuzeyindeki Friesland bölgesindeki bir hemşirenin, 8 binden fazla kişiye Covid-19 aşısı yerine salin solüsyonu (sodyum bikarbonat ve sodyum klorür içeren distile su çözeltileri, genelde burun içi bakımı ve kontak lenslerde kullanılır) enjekte ettiği ortaya çıktı. Yetkililer söz konusu kişileri aşılarını tekrarlamaları çağrısında bulundu.

40 yaşındaki hemşire ilk olarak Nisan ayında aşı şişesini yere düşürdüğü gerçeğini gizlemek için 6 kişiye salin verdiğini itiraf etmişti.

Ancak daha sonra polisin soruşturma başlattığı olayda çok daha fazla kişiye Pfizer/BioNTech aşısı yerine salin verildiği ortaya çıktı.

Salin solüsyonu vurulan kişilerin pek çoğunun 70 yaş ve üzerinde olduğu bildirildi.

Bölgesel yayın yapan NDR kanalı, 8 bin 557 kişinin aşı olması için yeniden çağrıldığını ve şu ana kadar yaklaşık 3 bin 600 kişinin randevu aldığını duyurdu.

Polis, hemşirenin olayı siyasi nedenlerle gerçekleştirmesini ihtimal dahilinde tutarken, hemşirenin avukatları bu iddiaları reddetti.

Süddeutsche Zeitung gazetesi ise ilgili haberde, müfettiş Peter Beer'ın hemşirenin sosyal medya hesaplarında hükümetin koronavirüs kısıtlamalarını eleştiren paylaşımlar yaptığı yönündeki görüşlerine yer verdi.

Şu ana kadar herhangi bir davanın açılmadığı olaya ilişkin tanıkların dinlenilmesine devam ediliyor.

Almanya'da bugüne kadar pek çok aşı karşıtı protesto yapıldı. Bu protestoların bazıları aşırı sağ gruplar tarafından organize edildi.

Almanya'da bir hemşirenin 8 binden fazla kişiye Covid-19 aşısı yerine salin solüsyonu enjekte ettiği ortaya çıktı
Almanya'da bir hemşirenin 8 binden fazla kişiye Covid-19 aşısı yerine salin solüsyonu enjekte ettiği ortaya çıktı

Koronavirüs, Almanya, Nisan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da bir hemşirenin 8 binden fazla kişiye Covid-19 aşısı yerine salin solüsyonu enjekte ettiği ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da bir hemşirenin 8 binden fazla kişiye Covid-19 aşısı yerine salin solüsyonu enjekte ettiği ortaya çıktı - Son Dakika
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