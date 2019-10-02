Son Dakika Haberleri: Almanya'da bir kadın gözaltındayken tecavüze uğradı
Son Dakika Güncel Haber

Almanya'da bir kadın gözaltındayken tecavüze uğradı

53 dakika önce

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde gözaltında bulunan bir kadının, iki polisin tecavüzüne uğradığı bildirildi.

Almanya'da bir kadın gözaltındayken tecavüze uğradı, System.String[]

Almanya'nın Thüringen eyaletinin Erfurt kentinde gözaltında bulunan bir kadının, iki polisin tecavüzüne uğradığı bildirildi.

Erfurt Savcılığından yapılan açıklamada, polisler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Savcılık, soruşturmanın selameti açısından daha fazla detay verilmeyeceğini aktardı.

Alman medyası da mağdur kadının gözaltındayken tecavüze uğradığını, hakimin polisler hakkında yakalama kararı çıkardığını yazdı.

Polislerin yargılama sonrası hüküm giymeleri durumunda 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya genelinde kesinti sorunu yaşayan Twitter'dan açıklama geldi
FOX TV, reyting yarışında geride kalan dizisi Bir Aile Hikayesi'nin fişini çekti Günlük kiralık evde öldürülen Aleyna Can davasında karar: Sanığa 7 yıl 6 ay hapis 5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 17:58:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da bir kadın gözaltındayken tecavüze uğradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]